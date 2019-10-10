Адиев покинул «Ахмат» через 10 дней после назначения

«Сегодня я принял непростое решение не продолжать свою работу в качестве старшего тренера ФК «Ахмат». Это решение далось мне очень нелегко, но взвесив все за и против, я посчитал, что так будет лучше для команды.
Наверное, я мог бы работать вторым тренером в любом другом клубе, забыв о своих амбициях. В любом кроме «Ахмата». Здесь — дома — я слишком пропускаю всё через себя, слишком эмоционален, а значит мои эмоции могут мешать и команде и главному тренеру.
Кроме того, все те разговоры, о том, что Адиев должен стать следующим главным тренером «Ахмата» не идут на пользу ни коллективу, ни тренерскому штабу. В ответственный момент самое важное для команды — это спокойная и планомерная работа и чем меньше будет различных раздражающих факторов, тем лучше для всех.
Я верю, что Игорь Михайлович справится с поставленными перед ним задачами и поможет команде исправить положение в турнирной таблице», - написал Адиев в Instagram.
Напомним, что 30 сентября «Ахмат» назначил на пост главного тренера клуба Игоря Шалимова. Позже стало известно, что в тренерский штаб специалиста вошли Магомед Адиев – старший тренер, а также Равиль Сабитов и Андрей Митин.
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Сегодня я принял непростое решение не продолжать свою работу в качестве старшего тренера ФК «Ахмат». Это решение далось мне очень нелегко, но взвесив все за и против, я посчитал, что так будет лучше для команды. Наверное, я мог бы работать вторым тренером в любом другом клубе, забыв о своих амбициях. В любом кроме «Ахмата». Здесь — дома — я слишком пропускаю всё через себя, слишком эмоционален, а значит мои эмоции могут мешать и команде и главному тренеру. Кроме того, все те разговоры, о том, что Адиев должен стать следующим главным тренером «Ахмата» не идут на пользу ни коллективу, ни тренерскому штабу. В ответственный момент самое важное для команды — это спокойная и планомерная работа и чем меньше будет различных раздражающих факторов, тем лучше для всех. Я верю, что Игорь Михайлович справится с поставленными перед ним задачами и поможет команде исправить положение в турнирной таблице. Решение для меня непростое ещё и потому, что сам Игорь Михайлович настаивал на том, чтобы я продолжал работать. Между мной и Шалимовым остаются отличные доверительные отношения, но именно поэтому я не хочу ему мешать делать своё дело. После долгого и трудного разговора с президентом клуба, мы пришли к полному взаимопониманию. Я благодарен руководству клуба, которое приняло мое решение и в интересах команды пошло мне навстречу. Большое спасибо президенту клуба Магомеду Даудову и всем, кто поверил в меня. Спасибо болельщикам, которые так тепло меня здесь встретили. Верю, что впредь команда будет радовать вас своей игрой и результатами. Удачи, «Ахмат»!
Публикация от MagomedAdiev (@magomedadiev)