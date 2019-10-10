Адиев покинул «Ахмат» через 10 дней после назначения Магомед Адиев объявил о том, что покидает тренерский штаб «Ахмата».

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«Сегодня я принял непростое решение не продолжать свою работу в качестве старшего тренера ФК «Ахмат». Это решение далось мне очень нелегко, но взвесив все за и против, я посчитал, что так будет лучше для команды.

Наверное, я мог бы работать вторым тренером в любом другом клубе, забыв о своих амбициях. В любом кроме «Ахмата». Здесь — дома — я слишком пропускаю всё через себя, слишком эмоционален, а значит мои эмоции могут мешать и команде и главному тренеру.

Кроме того, все те разговоры, о том, что Адиев должен стать следующим главным тренером «Ахмата» не идут на пользу ни коллективу, ни тренерскому штабу. В ответственный момент самое важное для команды — это спокойная и планомерная работа и чем меньше будет различных раздражающих факторов, тем лучше для всех.

Я верю, что Игорь Михайлович справится с поставленными перед ним задачами и поможет команде исправить положение в турнирной таблице», - написал Адиев в Instagram.

Напомним, что 30 сентября «Ахмат» назначил на пост главного тренера клуба Игоря Шалимова. Позже стало известно, что в тренерский штаб специалиста вошли Магомед Адиев – старший тренер, а также Равиль Сабитов и Андрей Митин.