Никита Чернов: Не хотел все просиживать на пятой точке даже в такой команде, как ЦСКА Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов рассказал, почему покинул ЦСКА в минувшее трансферное окно.

- Как к вам пришло решение, что пора уходить из ЦСКА? Определенного момента не было. Я просто не играл. Вообще практически на поле не выходил, играли другие ребята. Не хотел все просиживать на пятой точке даже в такой команде, как ЦСКА. Мне хотелось играть: может, сделать шаг назад, чтоб потом - два вперед. Так что вообще не жалею, что перешел именно в «Крылья». Как уже говорил: коллектив, атмосфера - все очень нравится, - приводит слова Чернова Sport24.ru.

Напомним, что 1 августа Чернов подписал трехлетний контракт с «Крыльями Советов». Воспитанник ЦСКА провел за родной клуб 20 матчей. Также он играл на правах аренды за «Балтику», «Енисей» и «Урал».