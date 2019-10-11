Леонид Федун: Головин, Дзюба и Джикия - лидеры, которые тащат сборную Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу сборной России над Шотландией (4:0) в отборочном матче Евро-2020.

- Очень приятная победа, два радостных момента дарит нам сборная! Увидим, в порядке ли она в Петербурге на матче с Бельгией.

Головин, Дзюба и Джикия - лидеры, которые тащат сборную, - передает слова Федуна Sport24.ru.

После этой победы сборная России набрала 18 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I.

Добавим, что в следующем матче отборочного раунда российская команда в гостях сыграет против сборной Кипра.