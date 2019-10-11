Станислав Черчесов: Поздравляю Баринова с первым выходом в старте, а Комличенко – с дебютом Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру полузащитника национальной команды Дмитрия Баринова в матче отборочного раунда к Евро-2020 с Шотландией (4:0).

Загрузка...

- Баринов впервые в основе? Он несколько раз выходил на замену. Как видите, тех, кто достойны, мы встраиваем в команду. Так случилось, что он в хорошей форме, а Зобнин травмирован. Поначалу им было не так просто понять друг друга, но к концу матча стали действовать слаженно. Даже стали позволять себе излишки, о чем мы еще с ними поговорим. Поздравляю его с первым выходом в старте, как и Комличенко, дебютировавшего за сборную.

Что, если сборная приедет на матч по канатной дороге? Как вас зовут, не Остап, случайно? Потому что Остапа иногда несет. Идея неплохая, но не для нас.