Станислав Черчесов: Поздравляю Баринова с первым выходом в старте, а Комличенко – с дебютом

- Баринов впервые в основе? Он несколько раз выходил на замену. Как видите, тех, кто достойны, мы встраиваем в команду. Так случилось, что он в хорошей форме, а Зобнин травмирован. Поначалу им было не так просто понять друг друга, но к концу матча стали действовать слаженно. Даже стали позволять себе излишки, о чем мы еще с ними поговорим. Поздравляю его с первым выходом в старте, как и Комличенко, дебютировавшего за сборную.
Что, если сборная приедет на матч по канатной дороге? Как вас зовут, не Остап, случайно? Потому что Остапа иногда несет. Идея неплохая, но не для нас.
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