Александр Мостовой: После пропущенного мяча шотландцы, можно сказать, рассыпались и поплыли по полю Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу национальной команды над Шотландией (4:0) в матче квалификационного раунда к Евро-2020.

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- Крупная победа, хороший результат при хорошем, прежде всего, втором тайме, где были забиты мячи. В первом немного не получалось взломать оборону соперника, поэтому и счет такой на табло был.

Во втором - удачный забитый мяч, шотландцы, можно сказать, рассыпались и поплыли по полю. И наши уже с позиции уверенности и силы могли забить и забивали. Я думаю, лучшими были Головин, Дзюба и Фернандес, - передает слова Мостового Sport24.ru.

Добавим, что после этой победы сборная России, одержав шестую победу подряд, набрала 18 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I. В следующем матче отборочного раунда российская команда в гостях сыграет против сборной Кипра.