Бельгия первой отобралась в финальный турнир Евро-2020 Сборная Бельгии лидирует в группе I, опережая на три очка Россию.

Сборная Бельгии стала первым участником финального турнира Евро-2020.

В четверг команда Роберто Мартинеса крупно обыграла сборную Сан-Марино (9:0) на стадионе «Король Бодуэн» в Брюсселе и сохранила первое место в группе I, опережая на три очка Россию.

Сборная Бельгии в шестой раз сыграет на чемпионате Европы. Ранее «красные дьяволы» участвовали в турнирах 1972, 1980, 1984, 2000 и 2016 годов. Лучшим результатом для бельгийцев остается серебро 1980 года.

Добавим, что сборная России может отобраться на Евро в воскресенье, если не проиграет в гостях Кипру.

Напомним, финальный турнир Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах из 12 стран.