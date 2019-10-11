Дзюба занимает второе место в списке лучших бомбардиров отбора на Евро-2020 Капитан сборной России сделал дубль в ворота Шотландии.

Форвард сборной России Артем Дзюба идет на втором месте в списке лучших бомбардиров отборочного турнира Евро-2020.

В четверг 31-летний капитан национальной команды оформил дубль в матче седьмого тура квалификации с Шотландией (4:0) на стадионе «Лужники» в Москве.

Теперь у Дзюбы восемь голов в семи матчах, и он отстает только от полузащитника сборной Израиля Эрана Захави, у которого десять голов. По системе «гол+пас» Дзюба (8+3) также идет вторым после полузащитника сборной Голландии Мемфиса Депая (6+6).

Добавим, что в воскресенье сборная России сыграет в гостях с Кипром, а в ноябрьскую международную паузу проведет еще два матча – в гостях с Сан-Марино и дома с Бельгией.