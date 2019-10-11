РФС опубликовал подробный обзор матча сборных России и Шотландии (видео) Встреча прошла в «Лужниках».

Пресс-служба РФС опубликовала видеоролик, посвященный матчу сборных России и Шотландии, который прошел накануне, 10 октября.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова разгромили соперника со счетом 4:0. Таким образом, команда набрала 18 баллов и по-прежнему занимает 2-е место в группе I квалификации Евро-2020.

13 октября сборная России на выезде сыграет с командой Кипра.