РФС опубликовал подробный обзор матча сборных России и Шотландии (видео)

Возвращение Корешкова и Токова, юбилейный турнир в Грозном. На этой неделе в ММА скучно не будетНа этой неделе пройдут несколько крупных турниров в США, России и Австралии. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках начала октября.30.09.2019 17:00ММАВащенко Сергей
«Ак Барс» уничтожил «Локомотив». Месть Квартальнова оказалась страшнойПервый визит Дмитрия Квартальнова в Ярославль после ухода из «Локомотива».08.10.2019 21:30ХоккейКостяев Иван
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.27.03.2019 19:47БиатлонТигай Лев
Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила ХалепЕкатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп.30.09.2019 20:30ТеннисМысин Николай
Магомедкеримов идет за вторым миллионом, ученики Федора выступят в ИталииЧемпион первого сезона Гран-при PFL россиянин Магомед Магомедкеримов попробует вновь выиграть мини-турнир, ученики Федора Емельяненко выступят на турнире в Милане, а Джоанна Еджейчик подерется в рамках шоу UFC в Тампе.07.10.2019 23:00ММАВащенко Сергей
Почему Овечкин в НХЛ царь, а в сборной – нетОдин из худших стартов в энхаэловской карьере выдал в этом сезоне Александр Овечкин.10.10.2019 09:36ХоккейСлавин Виталий
Медведев отправился за новым «Мастерсом». Даниил выиграл первый матч в ШанхаеДаниил Медведев успешно стартовал на «Мастерсе» в Шанхае. Во вторник он разгромил британца Кэморона Норри (6:3, 6:1) и вышел в третий круг. 08.10.2019 20:15ТеннисМысин Николай
Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-ПетербургеДаниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1.22.09.2019 20:00ТеннисМысин Николай
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.27.03.2019 09:00БиатлонВолохов Юрий
Диана Дэвис, читающая по губам. Дочь Тутберидзе будет танцевать в финале Гран-приВ число финалистов юниорского Гран-при недавно впервые попал российский танцевальный дуэт Глеба Смолкина и Дианы Дэвис – фигуристки с весьма непростой судьбой.01.10.2019 19:00Фигурное катаниеТигай Лев