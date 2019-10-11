Клопп второй раз подряд признан тренером месяца в АПЛ - Советский спорт
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11 октября 2019 14:29ФутболГичунцев Артур

Клопп второй раз подряд признан тренером месяца в АПЛ

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Лучшим тренером АПЛ по итогам сентябрьских матчей стал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

В минувшем месяце мерсисайдский клуб под его руководством одержал три победы. Команда обыграла «Ньюкасл» (3:1), «Челси» (2:1) и «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

Таким образом, немецкий специалист получил эту награду второй раз подряд. В этот раз он опередил Фрэнка Лэмпарда («Челси»), Брендана Роджерса («Лестер») и Эдди Хау («Борнмут»).

На данный момент «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице, набрав 24 очка за 8 матчей.

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