Роберто Мартинес – после Сан-Марино: Больше всего порадовало, что Карраско отдал пенальти 18-летнему 18-летний Яри Версхарен забил свой первый гол за сборную.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги матча с Сан-Марино (9:0), после которого команда обеспечила себе попадание в финальный турнир Евро-2020.

«Мы заранее договорились, что важно будет правильно подойти к игре, – приводит Goal.com слова испанца. – Мы сохраняли дисциплину и, что также важно, не вели себя на поле эгоистично.

Я очень доволен качеством игры, отношением к голевым моментам и атмосфере в команде. Когда Янник Карраско дает пробить пенальти 18-летнему игроку, это говорит о человеческих качествах игроков. И это радует меня больше всего».

Напомним, на 84-й минуте 18-летний полузащитник Яри Версхарен реализовал пенальти, сделав счет 8:0.

Бельгия выиграла свой седьмой матч в квалификации и первой гарантировала себе участие в финальном турнире.

Следующим соперником лидера группы I станет Казахстан. Матч пройдет 13 октября в Нур-Султане.