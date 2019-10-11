Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с Шотландией Встреча прошла в «Лужниках».

Полузащитник сборной России Денис Черышев оставил запись в своем Instagram после победы над командой Шотландии в матче квалификации Евро-2020 (4:0).

«Атмосфера – топ! Спасибо», – написал футболист «Валенсии».

Следующий матч квалификации сборная России проведет 13 октября. В этот день ей предстоит гостевой поединок с командой Кипра.