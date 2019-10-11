Пресс-служба сборной России: После игры с Шотландией ряд игроков имеют проблемы со здоровьем Встреча прошла в «Лужниках».

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Пресс-служба сборной России выступила с заявлением о состоянии игроков национальной команды после победного матча над командой Шотландии (4:0) в рамках квалификации Евро-2020.

«После игры с Шотландией ряд игроков сборной России имеют незначительные проблемы со здоровьем, связанные с опорно-двигательным аппаратом нижних конечностей.

После оценки функционального состояния футболистов и проведения врачами стартовой консервативной терапии тренерский штаб примет решение о составе на матч с Кипром.

Сегодня команда провела в Новогорске восстановительную тренировку. Игроки занимались двумя группами в зависимости от проведенного количества времени во вчерашней игре. Во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Ларнаку», – говорится в сообщении пресс-службы.

Следующий матч квалификации сборная России проведет 13 октября. В этот день ей предстоит гостевой поединок с командой Кипра.