Пресс-служба сборной России: После игры с Шотландией ряд игроков имеют проблемы со здоровьем - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 октября 2019 15:10ФутболГичунцев Артур

Пресс-служба сборной России: После игры с Шотландией ряд игроков имеют проблемы со здоровьем

Встреча прошла в «Лужниках».

Пресс-служба сборной России выступила с заявлением о состоянии игроков национальной команды после победного матча над командой Шотландии (4:0) в рамках квалификации Евро-2020.

«После игры с Шотландией ряд игроков сборной России имеют незначительные проблемы со здоровьем, связанные с опорно-двигательным аппаратом нижних конечностей.

После оценки функционального состояния футболистов и проведения врачами стартовой консервативной терапии тренерский штаб примет решение о составе на матч с Кипром.

Сегодня команда провела в Новогорске восстановительную тренировку. Игроки занимались двумя группами в зависимости от проведенного количества времени во вчерашней игре. Во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Ларнаку», – говорится в сообщении пресс-службы.

Следующий матч квалификации сборная России проведет 13 октября. В этот день ей предстоит гостевой поединок с командой Кипра.

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