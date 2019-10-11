Обамеянг признан футболистом месяца в АПЛ Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг получил приз лучшего игрока по итогам сентябрьских матчей АПЛ.

В голосовании габонский игрок опередил Трента Александер-Арнольда («Ливерпуль»), Кевина Де Брейне, Рияда Мареза (оба – «Манчестер Сити») и Сона Хын Мина («Тоттенхэм»).

В минувшем месяце футболист «пушкарей» отыграл 4 матча и забил 5 голов. На данный момент его команда занимает 3-е место в таблице чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что тренером месяца был признан наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.