«Локомотив» – «Спартак». Матч перенесли на 16.30 мск В это же время стартует поединок ЦСКА и московского «Динамо».

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что матч против «Спартака» в 14-м туре РПЛ начнется в 16.30 мск. Ранее сообщалось, что поединок, запланированный на 27 октября, стартует в 19.00.

На сегодняшний день «Локомотив» является лидером чемпионата России. Команда Юрия Семина набрала 26 очков. Что касается «Спартака», то клуб занимает 12-е место, набрав 14 баллов.

Добавим, что в последнем матче РПЛ красно-белые уступили «Краснодару» и потерпели пятое поражение подряд.