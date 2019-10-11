Колосков высказался о создании единого фонда финансирования футбольных клубов Автором этой идеи стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал о своем отношении к созданию единого фонда финансирования футбольных клубов.

«Сама по себе идея хорошая, здравая. Но в то же время уравниловки быть не может. Все-таки спонсоры – это спонсоры. РЖД как финансировали «Локомотив», так и продолжат это делать. Но в то же время они будут вносить свои средства в определенный фонд. Как мне представляется, он будет использоваться не для выплат зарплат и премий, а для того, чтобы в случае трудной ситуации помочь команде удержаться на плаву, а не обанкротиться. Если это так, то это правильно», – цитирует Колоскова RT.