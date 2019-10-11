Кирилл Новиков: Постараемся сделать все, чтобы помочь «Динамо» преодолеть сложный момент Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что постарается сделать все, чтобы помочь команде преодолеть сложный момент.

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- Мне позвонил Юрий Алексеевич Соловьев после игры с «Оренбургом (0:2) и попросил о встрече. Долго мы разговаривали, около четырех часов, наверно, общались. Ему было интересно виденье, моя философия, как я вижу выход из сложившейся ситуации, какие-то еще моменты. Поступило предложение помочь команде в трудный момент, выправить ситуацию, на что я дал положительный ответ.

Те успехи и достижения на юношеском и молодежном уровне не идут ни в какое в сравнение с работой в главной командой, потому что понятно, что тут совсем все по другому. Понимание того, что это аванс есть. Постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы помочь команде преодолеть этот сложный момент.

Ситуация непростая. Соперники, которые у нас будут в ближайших играх, сложные, топовые команды, многие из них в первой пятерке. Но в каком-то плане с ними, может быть, будет легче играть, чем с клубами из нижней части турнирной таблицы. В любом случае сейчас главное результат, - рассказал Новиков в интервью пресс-службе «Динамо», видео которого опубликовано на клубном канале в YouTube.

Напомним, что после 12 туров чемпионата России «Динамо» под руководством бывшего главного тренера Дмитрия Хохлова, набрав десять очков, расположилось на 15-м, предпоследнем, месте в турнирной таблице РПЛ.

Дубль московской команды, выигравший под руководством Новикова последние девять матчей и набравший 28 очков, возглавляет турнирную таблицу молодежного первенства.