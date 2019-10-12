Сергей Матвеев: Мне всегда импонировала работа Слуцкого

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал о том, на каких специалистов ориентируется в своей работе.
«Когда был в Англии, следил за «Халлом» Леонида Слуцкого, – сказал Матвеев в интервью клубной пресс-службе. – Мне всегда импонировала работа этого тренера – и в ЦСКА, и в сборной, и потом в Англии.
Ну а из звезд мирового футбола назову Юргена Клоппа. По подсказке одного своего друга начал следить за Клоппом давным-давно – еще когда тот возглавлял «Майнц».
Напомним, после 12 туров премьер-лиги «Краснодар» набрал 26 очков и вместе с «Локомотивом», «Ростовом» и «Зенитом» лидирует в турнирной таблице.
Матвеев исполняет обязанности главного тренера, поскольку у его ассистента Мурада Мусаева нет категории Pro.
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