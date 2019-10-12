«Торпедо» вырвало победу у «Спартака-2» на «Открытие Арене» Лидер ФНЛ дважды отыгрывался по ходу матча.

«Спартак-2» проиграл «Торпедо» (2:3) в матче 17-го тура ФНЛ на «Открытие Арене».

Красно-белые дважды вели в счете после голов Александра Руденко и Петра Володкина. «Торпедо» оба раза отыгрывалось благодаря точным ударам Ильи Самошникова и Игоря Лебеденко с пенальти. А на 85-й минуте форвард Максим Максимов принес черно-белым победу.

«Торпедо» набрало 43 очка и продолжает лидировать в ФНЛ, опережая «Химки» на девять очков. «Спартак-2» продлил безвыигрышную серию до восьми матчей: у команды 17 очков и 14-е место.

В 18-м туре 19 октября «Спартак-2» сыграет в гостях с «Чайкой», а «Торпедо» примет «Чертаново».

ФНЛ

17-й тур

«Спартак-2» (Москва) – «Торпедо» (Москва) – 2:3 (1:0)

Голы: Руденко, 35. Володкин, 70 – Самошников, 55. Лебеденко, 73, с пенальти. Максимов, 85.