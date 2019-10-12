Федор Кудряшов: Быть капитаном даже небольшое время – это большая ответственность Кудряшов стал капитан сборной России после замены Дзюбы в матче с Шотландией.

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Защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о роли капитана национальной команды, которая перешла к нему в матче квалификации Евро-2020 с Шотландией (4:0) после замены форварда Артема Дзюбы.

«Это большая честь и ответственность – быть капитаном сборной даже на небольшое время, – приводит ТАСС слова 32-летнего игрока. – Я должен был показать своим примером остальным футболистам, что нужно биться за страну».

Напомним, в четверг Россия победила Шотландию (4:0) на стадионе «Лужники» в Москве, выиграв шестой матч подряд, и продолжает занимать второе место в группе I. Чтобы гарантировать попадание в финальную часть Евро-2020, России необходимо набрать одно очко.

Матч Кипр – Россия пройдет 13 октября на стадионе GSP в Никосии. Начало – 19:00 (мск).