«Текстильщик» в меньшинстве обыграл «Луч», уступая 0:2 Первый матч в Иваново – и сразу суперпобеда.

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В матче 17-го тура первенства ФНЛ «Текстильщик» в Иваново обыграл «Луч» – 4:3.

К 12-й минуте «Текстильщик» уступал 0:2, а на 17-й минуте остался в меньшинстве после удаления Максима Батова.

В итоге хозяев выиграли. Победный мяч на 87-й минуте забил Александр Радченко.

Отметим, что «Текстильщик» впервые в сезоне сыграл в Иваново.

После этой победы команда Дениса Бояринцева ушла с последнего места в турнирной таблице.

ФНЛ

17-й тур

«Текстильщик» (Иваново) – «Луч» (Владивосток) – 4:3 (2:3)

Голы: Катрич, 8 (0:1); Саламатов, 12 (0:2); Марущак, 19 (автогол, 1:2); Юрченко, 23 (пенальти, 2:2); Марущак, 45 (2:3); Фомин, 66 (3:3); Радченко, 87 (4:3).

Удаление: Батов, 17 (Т).