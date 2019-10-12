Российские юниоры обыграли Эстонию в товарищеском матче Сборная России U19 в товарищеском матче обыграла сверстников из Эстонии – 3:0.

Новости СМИ2 В составе победителей отличились Данила Прохин (23-я минута), Леонид Герчиков (57) и Андрей Мазурин (75). Встреча проходила в Таллине.