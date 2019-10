«Аль-Джазира» уволила тренера после трех матчей

Клуб из Абу-Даби «Аль-Джазира» объявила об увольнении главного тренера Юргена Стреппела.

Специалист провел на своем посту всего три матчах, в которых его команда одержала одну победу и один раз сыграла вничью.

Год назад «Аль-Джазира» уволила Марсела Кейзера после девяти встреч, среди которых не было ни одного поражения.

Al Jazira FC can confirm today it has parted company with First Team Manager Mr. Jurgen Streppel. The FC would ~* to thank Jurgen for all his efforts during his time with the Club pic.twitter.com/4jpIfdONje