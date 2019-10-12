«Аль-Джазира» уволила тренера после трех матчей Возможно, самое странное руководство в современном футболе.

Клуб из Абу-Даби «Аль-Джазира» объявила об увольнении главного тренера Юргена Стреппела.

Специалист провел на своем посту всего три матчах, в которых его команда одержала одну победу и один раз сыграла вничью.

Год назад «Аль-Джазира» уволила Марсела Кейзера после девяти встреч, среди которых не было ни одного поражения.