Румыния с Неделчару и Антоном обыграла Фареры В матче седьмого тура группы F отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Фарерских островов дома уступила Румынии – 0:3.

Загрузка... У победителей отличились Джордже Пушкаш (74-я минута), Александру Митрицэ (83) и Клаудио Кешеру (90+4). В составе сборной Румынии все 90 минут на поле провели защитник «Уфы» Ионуц Неделчару и полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон. Румыния с 13 очками занимает второе место, уступая Испании пять очков. Островитяне потерпели седьмое поражение в семи матчах.