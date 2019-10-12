Иванов зафиксировал разгромную победу Швеции над Мальтой Завершился матч седьмого тура группы F отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

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Сборная Мальты дома уступила Швеции – 0:4. Два пенальти в этой встрече реализовал Себастьян Ларссон. Матч обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

У Швеции второе место с 14 очками.