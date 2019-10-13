Гендиректор «Сельты»: Если Мостовой хочет начать тренерскую карьеру, мы открыты для переговоров - Советский спорт
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13 октября 2019 10:10Футбол

Гендиректор «Сельты»: Если Мостовой хочет начать тренерскую карьеру, мы открыты для переговоров

«Сельта» готова к переговорам с экс-полузащитником сборной России, легендой команды Александром Мостовым о начале тренерской карьеры.

— Александр Мостовой в основном выступает в качестве футбольного эксперта на ТВ. Обсуждали с ним это?
— Нет, и я не знаю, что он делает сейчас, но у меня нет сомнений, что его понимание игры, опыт позволяют ему быть отличным экспертом и рассуждать о современном футболе.

— Не было желания предложить Мостовому начать тренерскую карьеру в вашем клубе?
— Это точно не моя зона ответственности, и я ни в коем случае не хочу вмешиваться в это дело. Но мне кажется, что «Сельта» всегда была открытой организацией для всех талантливых специалистов в любой области. И уже тем более, для знаковых фигур в нашей истории. Если у Александра будет желание начать тренерскую карьеру, то мы как минимум открыты для переговоров, — приводят «Известия» слова генерального директора клуба из Виго Германа Артеты.

Напомним, что Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 годы. За это время российский полузащитник провел 276 матчей за испанский клуб, записав на свой счет 70 забитых мячей и 19 голевых передач.

Добавим, что после восьми туров чемпионата Испании «Сельта», набрав девять очков, занимает 15-е место в турнирной таблице.

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