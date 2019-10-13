Юрий Жирков: На Кипре очень жарко, но мы все равно должны играть на победу Полузащитник сборной России Юрий Жирков поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа квалификации к Евро-2020 против Кипра.

- На Кипре очень тяжелая атмосфера, еще там очень жарко. Но мы все равно должны выходить и играть на победу. Понимаем, что это очень серьезный соперник, к которому надо тщательно подготовиться, - цитируют Жиркова «Известия».

Встреча состоится в Никосии (Кипр) на стадионе «ГСП» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Добавим, что после семи туров российская команда с 18 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I, уступая занимающей первое место сборной Бельгии три очка и, опережая идущий третьим Кипр на восемь.