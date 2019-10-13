Неймар получил травму в матче с Нигерией Нападающий сборной Бразилии Неймар отыграл всего 12 минут в товарищеском матче против Нигерии.

Загрузка... В начале встречи он получил травму и уступил место на поле Филиппе Коутинью. Отметим, что африканцы выиграли первый тайм 1:0, но сразу после перерыва Казеримо сравнял счет. Матч продолжается. Neymar sai de campo sentindo a coxa ❤🙏! Esperamos que não seja nada demaia pic.twitter.com/ebUsfVlDkm — Willa ❤ (@memesneymar) October 13, 2019