Бельгия на выезде обыграла Казахстан - Советский спорт
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13 октября 2019 17:50ФутболКоноплев Александр

Бельгия на выезде обыграла Казахстан

Чуда не случилось.

В матче восьмого тура группы I отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Казахстана проиграла Бельгии – 0:2.

Голы на счету Миши Батшуайи (21-я минута) и Тома Мёнье (53).

Бельгия одержала восьмую победу в восьми матчах с общей разницей мячей 30:1.

Казахстан с четырьмя очками занимает четвертое место.

Евро-2020
Квалификация
Группа I
Восьмой тур

Казахстан – Бельгия – 0:2 (0:1)

Голы: Батшуайи, 21 (0:1); Мёнье (53).

Казахстан: Непогодов, Малый, Абикен, Марочкин, Суюмбаев (Вороговский, 61), Шомко, Бейсебеков, Керимжанов, Мсламхан, Жуков (Жангылышбай, 84), Федин (Перцух, 71).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Фермален (Мехеле, 90), Фертонген, Мёнье, Витсель, Т. Азар, Прат, Э. Азар, Мертенс (Феррейра-Карраско, 78), Батшуайи (Бентеке, 78).

Предупреждения: Жуков, 36; Малый 58; Бейсебеков, 83; Абикен, 90+2 – Батшуайи, 11; Витсель, 82.

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