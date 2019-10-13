Бельгия на выезде обыграла Казахстан

В матче восьмого тура группы I отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Казахстана проиграла Бельгии – 0:2.
Голы на счету Миши Батшуайи (21-я минута) и Тома Мёнье (53).
Бельгия одержала восьмую победу в восьми матчах с общей разницей мячей 30:1.
Казахстан с четырьмя очками занимает четвертое место.
Евро-2020
Квалификация
Группа I
Восьмой тур
Казахстан – Бельгия – 0:2 (0:1)
Голы: Батшуайи, 21 (0:1); Мёнье (53).
Казахстан: Непогодов, Малый, Абикен, Марочкин, Суюмбаев (Вороговский, 61), Шомко, Бейсебеков, Керимжанов, Мсламхан, Жуков (Жангылышбай, 84), Федин (Перцух, 71).
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Фермален (Мехеле, 90), Фертонген, Мёнье, Витсель, Т. Азар, Прат, Э. Азар, Мертенс (Феррейра-Карраско, 78), Батшуайи (Бентеке, 78).
Предупреждения: Жуков, 36; Малый 58; Бейсебеков, 83; Абикен, 90+2 – Батшуайи, 11; Витсель, 82.