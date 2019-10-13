Паредес помог Аргентине разгромить Эквадор Паредес известен по выступлениям за «Зенит».

Сборная Аргентины разгромила в товарищеском матче сборную Эквадора – 6:1.

В составе победителей отличились Лукас Аларио (20-я минута), Леандро Парадес (32), Герман Песселья (66), Николас Домингес (82) и Лукас Окампос (86). Еще один мяч эквадорцы забили сами себе.

У проигравших голом отметился Анхель Мена (49).