Паредес помог Аргентине разгромить Эквадор

Сборная Аргентины разгромила в товарищеском матче сборную Эквадора – 6:1.
В составе победителей отличились Лукас Аларио (20-я минута), Леандро Парадес (32), Герман Песселья (66), Николас Домингес (82) и Лукас Окампос (86). Еще один мяч эквадорцы забили сами себе.
У проигравших голом отметился Анхель Мена (49).
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