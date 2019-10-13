Кипр – Россия. Петров не смог продолжить матч, Караваев дебютировал в сборной Кипр – Россия – 0:2.

Загрузка...

Тренерский штаб сборной России провел вынужденную замену в матче квалификации Евро-2020 против Кипра.

На 37-й минуте поле покинул Сергей Петров, против которого Константинос Лаифис применил грязный прием. Лаифис получил красную, а Петров уступил место на поле Вячеславу Караваеву, для которого этот матч стал первым за сборную.

Текстовая трансляция матча Кипр – Россия.