Кипр – Россия. Петров не смог продолжить матч, Караваев дебютировал в сборной - Советский спорт
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13 октября 2019 19:40ФутболКоноплев Александр

Кипр – Россия. Петров не смог продолжить матч, Караваев дебютировал в сборной

Кипр – Россия – 0:2.

Тренерский штаб сборной России провел вынужденную замену в матче квалификации Евро-2020 против Кипра.

На 37-й минуте поле покинул Сергей Петров, против которого Константинос Лаифис применил грязный прием. Лаифис получил красную, а Петров уступил место на поле Вячеславу Караваеву, для которого этот матч стал первым за сборную.

Текстовая трансляция матча Кипр – Россия.

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