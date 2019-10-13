Шотландия разгромила Сан-Марино - Советский спорт
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13 октября 2019 20:57ФутболКоноплев Александр

Шотландия разгромила Сан-Марино

Сан-Марино – восемь поражений с разницей 0:43.

В матче восьмого тура группы I отборочного тура чемпионата Европы-2020 сборная Шотландии дома разгромила Сан-Марино – 6:0.

Хет-трик на счету полузащитника Джона МакГинна. Еще по мячу забили Лоуренс Шэкланд, Стюарт Финдли и Стюарт Армстронг.

Шотландия с девятью очками занимает четвертое место в группе. У Сан-Марино – ноль очков и ни одного забитого мяча.

Евро-2020
Квалификация
Группа I
Восьмой тур

Шотландия – Сан-Марино – 6:0 (3:0)

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