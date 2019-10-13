Артем Дзюба: Будто играли дома, киприотов не было слышно

Нападающий сборной России Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку в гостевом матче квалификации Евро-2020 против Кипра (5:0).
– Неплохо получилось, главным было выйти на Евро. Хотелось забить, но самоцелью это не было. В ситуации с голом Черышев сделал передачу в голову.
Хотел бы отметить и вратаря киприотов. Еще была потрясающая атмосфера, как будто играли дома, киприотов не было слышно, – приводит слова Дзюбы ТАСС.
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