Артем Дзюба: Будто играли дома, киприотов не было слышно - Советский спорт
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13 октября 2019 21:58ФутболКоноплев Александр

Артем Дзюба: Будто играли дома, киприотов не было слышно

Дома с Кипром сыграли 1:0, а на выезде – 5:0.

Нападающий сборной России Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку в гостевом матче квалификации Евро-2020 против Кипра (5:0).

– Неплохо получилось, главным было выйти на Евро. Хотелось забить, но самоцелью это не было. В ситуации с голом Черышев сделал передачу в голову.

Хотел бы отметить и вратаря киприотов. Еще была потрясающая атмосфера, как будто играли дома, киприотов не было слышно, – приводит слова Дзюбы ТАСС.

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