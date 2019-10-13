На Останкинской телебашне появились фотографии игроков российской сборной (видео) Самая большая поздравительная открытка в мире.

На Останкинской телебашне включили специальную подсветку в честь выхода сборной России на Евро-2020.

На нижнем ярусе появились фото Дениса Черышев, Артема Дзюбы и Александра Головина (сегодня они забили в ворота Кипра), на верхнем ярусе – надпись «Мы на Евро. Спасибо, парни!»