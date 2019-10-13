На Останкинской телебашне появились фотографии игроков российской сборной (видео) - Советский спорт
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13 октября 2019 22:29ФутболКоноплев Александр

На Останкинской телебашне появились фотографии игроков российской сборной (видео)

Самая большая поздравительная открытка в мире.

На Останкинской телебашне включили специальную подсветку в честь выхода сборной России на Евро-2020.

На нижнем ярусе появились фото Дениса Черышев, Артема Дзюбы и Александра Головина (сегодня они забили в ворота Кипра), на верхнем ярусе – надпись «Мы на Евро. Спасибо, парни!»

Артемий Панарин: Зачем вы лезете мне под кожу? На сей раз в раздевалке «Рейнджерс» я оказался единственным российским журналистом. Однако пресс-служба клуба и его самый высокооплачиваемый игрок повели себя на удивление агрессивно. Неужели так сильно расстроились из-за первого поражения в сезоне – 1:4 от «Эдмонтона»? 13.10.2019 09:45 Хоккей Славин Виталий
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