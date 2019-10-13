На Останкинской телебашне появились фотографии игроков российской сборной (видео)

На Останкинской телебашне включили специальную подсветку в честь выхода сборной России на Евро-2020.
На нижнем ярусе появились фото Дениса Черышев, Артема Дзюбы и Александра Головина (сегодня они забили в ворота Кипра), на верхнем ярусе – надпись «Мы на Евро. Спасибо, парни!»
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