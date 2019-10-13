Дзюба – Черышеву в микст-зоне: Ты все сказал на футбольном поле, это моя территория - Советский спорт
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13 октября 2019 22:37ФутболКоноплев Александр

Дзюба – Черышеву в микст-зоне: Ты все сказал на футбольном поле, это моя территория

Нападающий сборной России Артем Дзюба подшутил над другим форвардом команды Денисом Черышевым.

Когда Черышев давал интервью, Дзюба начал говорить по-испански, а потом и вовсе объявил микст-зону «своей территорией».

(Черышеву) Всё? Закончил? (Журналистам) Человек яблоко ест, а вы мешаете. (Черышеву) Ты все сказал на футбольном поле, микст-зона – моя территория. Каждый пусть занимается своим делом, – сказал Дзюба.

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