Дзюба – Черышеву в микст-зоне: Ты все сказал на футбольном поле, это моя территория

Когда Черышев давал интервью, Дзюба начал говорить по-испански, а потом и вовсе объявил микст-зону «своей территорией».
– (Черышеву) Всё? Закончил? (Журналистам) Человек яблоко ест, а вы мешаете. (Черышеву) Ты все сказал на футбольном поле, микст-зона – моя территория. Каждый пусть занимается своим делом, – сказал Дзюба.
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