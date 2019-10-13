Станислав Черчесов: Мы не самая сильная команда. Самая сильная – Бельгия Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Кипром (5:0) подчеркнул, что не верит заголовкам в спортивных СМИ.

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– Чувствуете момент: вы вписали свое имя в историю?

– Абсолютно нет. Сегодня я тренер сборной, мы с командой решаем наши задачи.

– Что почувствовали после свистка?

– Ничего. Дал интервью и пошел к болельщикам. Праздновать надо с кубком в руках. А для нас это рядовой момент.

– Перед чемпионатом мира говорили, что сборная самая скучная и бездарная. Сегодня будут заголовки, что сборная великая.

– Я в это и тогда не верил, и сейчас не поверю. Мы не самая сильная команда. Самая сильная – Бельгия, раз она на первом месте. А мы четко понимаем, что умеем и делаем как раз это. А то, чего не умеем, – не делаем, – приводит слова Черчесова Sports.ru.