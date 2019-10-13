Гол Влашича не помог Хорватии обыграть Уэльс Бэйл и компания рискуют не попасть на Евро-2020.

В матче восьмого тура группы Е отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Уэльса дома сыграла вничью с Хорватией – 1:1.

Счет на девятой минуте открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Хозяева ответили точным ударом Гарета Бэйла в компенсированное время первого тайма.

Хорватия с 14 очками занимает первое место. У валлийцев шесть очков за два тура до финиша турнира.

Евро-2020

Квалификация

Группа E

Восьмой тур

Уэльс – Хорватия – 1:1 (1:1)

Голы: Влашич, 9 (0:1); Бэйл, 45+3 (1:1).