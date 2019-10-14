Сергей Игнашевич – о РПЛ: У «Торпедо» почти нет инфраструктуры – надо немного подождать

Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич высказался о том, что при решении задачи выхода в премьер-лигу клуб может отказаться от повышения в классе.
Ранее владелец клуба Роман Авдеев заявил, что в клубе нет решения о выступлении в премьер-лиге.
«Роман Иванович рассуждает как бизнесмен, и логично, что есть несколько сценариев, – приводит «Чемпионат.com слова Игнашевича. – Мы должны быть готовы ко всему. У клуба практически нет инфраструктуры – надо немного подождать».
Отметим, что после 17 туров «Торпедо» лидирует в первенстве ФНЛ, опережая занимающий третье место «Ротор» на девять очков.
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