Александр Бубнов – о выходе сборной на Евро-2020: Не надо бурно восторгаться, обманывая себя Сборная России обеспечила себе участие в финальном турнире Евро-2020.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал выход сборной России в финальную часть Евро-2020.

Накануне Россия крупно обыграла в гостях Кипр (5:0) и гарантировала себе как минимум второе место в группе I отборочного турнира.

«Сборная России вышла из группы за два тура до финиша группового этапа, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Это хороший результат, но не надо слишком бурно выражать восторги, обманывая себя.

Наша отборочная группа оказалась откровенно слабой, потенциальный соперник по борьбе за второе место, Шотландия, вовсе провалился, остальные изначально сильно уступали в классе».

Отметим, что после поражения в стартовом матче квалификации Евро-2020 от Бельгии (1:3) сборная России одержала семь побед подряд.

В следующую международную паузу Россия сыграет с Бельгией (16 ноября) в Санкт-Петербурге и с Сан-Марино (19 ноября) в Серравалле.

Добавим, что в финальном турнире Евро-2020 Россия сыграет в группе B, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.