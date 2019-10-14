«Спартак» представит Тедеско вечером в понедельник Немец проведет пресс-конференцию на «Открытие Арене».

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Презентация нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско запланирована на вечер понедельника во время пресс-конференции на стадионе «Открытие Арена», сообщает Metaratings.

34-летний немец уже подписал контракт с красно-белыми. Соглашение рассчитано на два года и девять месяцев, а зарплата тренера составит два миллиона евро.

Тедеско начал самостоятельную тренерскую карьеру в марте 2017 года в клубе второй немецкой бундеслиги «Эрцгебирге», а уже летом того же года возглавил «Шальке», который в сезоне-2017/2018 привел ко второму месту в бундеслиге. В марте этого года Тедеско был отправлен в отставку после поражения от «Манчестер Сити» (0:7) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

После 12 туров нынешнего чемпионата «Спартак» набрал 14 очков и занимает 12-е место. Дебют Тедеско состоится 19 октября в домашнем матче с «Рубином». Начало – 16:30 (мск).