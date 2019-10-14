Дмитрий Сенников: Приятно, что Шотландия и Кипр уже не являются для нас серьезным соперником - Советский спорт
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14 октября 2019 14:09ФутболЛипкин Антон

Дмитрий Сенников: Приятно, что Шотландия и Кипр уже не являются для нас серьезным соперником

Россия одержала семь побед подряд и вышла в финальную часть Евро-2020.

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников оценил выступление национальной команды в отборочном турнире Евро-2020.

В воскресенье Россия крупно обыграла в гостях Кипр (5:0) и обеспечила себе выход в финальный турнир. Дубль сделал полузащитник Денис Черышев, по голу забили полузащитник Магомед Оздоев, форвард Артем Дзюба и полузащитник Александр Головин.

«Наши ребята очень ответственно подошли к этому розыгрышу, поэтому спокойно вышли на чемпионат Европы, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Сенникова. – Класс нашей сборной повысился. После чемпионата мира мы остались на той же высоте. Приятно, что такие команды, как Шотландия, Кипр, уже не являются серьезным соперником для нас».

Отметим, что после поражения в стартовом матче квалификации Евро-2020 от Бельгии (1:3) сборная России одержала семь побед подряд: над Казахстаном (4:0, 1:0), Сан-Марино (9:0), Кипром (1:0, 5:0), Шотландией (2:1, 4:0)

В следующую международную паузу Россия сыграет с Бельгией (16 ноября) в Санкт-Петербурге и с Сан-Марино (19 ноября) в Серравалле.

Добавим, что в финальном турнире Евро-2020 Россия сыграет в группе B, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.

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