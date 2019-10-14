Кирилл Новиков: Игроки «Динамо» готовы принять наш футбол «Динамо» под руководством исполняющего обязанности главного тренера победило «Пюник» в контрольном матче.

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Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков оценил игру команды в контрольном матче с «Пюником» (2:0), который прошел на базе команды в Новогорске.

«В целом, матч с «Пюником» показал, что команда готова принять наши требования и тот футбол, который мы предлагаем, – приводит слова Новикова официальный сайт бело-голубых. – Одновременно, конечно, она высветила ряд проблем, над устранением которых серьезно поработаем.

Сделали первый шаг. Мы хотим побеждать, хотим побеждать в каждом матче. Понятно, что все игры выиграть невозможно. Но стремиться к этому надо. И если в наших действиях будут присутствовать страсть, самоотдача, желание, то и побед достигать станет легче».

38-летний Новиков стал руководить командой после отставки главного тренера Дмитрия Хохлова.

Дубль в матче с «Пюником» оформил полузащитник Роман Нойштедтер.

Добавим, что после 12 туров «Динамо» набрало десять очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В 13-м туре 20 октября команда сыграет дома с «Краснодаром».