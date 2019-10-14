ЦСКА разгромил «Коломну» в товарищеском матче - Советский спорт
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14 октября 2019 16:05ФутболКоноплев Александр

ЦСКА разгромил «Коломну» в товарищеском матче

ЦСКА в товарищеском матче на московском стадионе «Октябрь» обыграл «Коломну» – 5:1.

У армейцев два мяча забил Лукас Сантос.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 20 октября красно-синие сыграют на выезде с «Уфой».

Товарищеский матч

ЦСКА – «Коломна» – 5:1 (4:1)

Голы: Сантос, 13 (1:0). Бурлуцкий, 23 (1:1). Сантос, 27 (2:1). Марадишвили, 35 (3:1). Тикнизян, 36 (4:1). Востриков, 84 (5:1).

ЦСКА: Помазун (Тороп, 79), Елеев (Аванесян, 65), Карпов, Шарлия, Гогуа, Щенников, Крачковский (Янов, 65), Марадишвили, Тикнизян, Сантос, Нисимура (Востриков, 46).

«Коломна»: Первой (Лукичев, 46), Ермолаев, Суконкин, Новак, Алаев, Бойцов, Бурлуцкий (Старостин, 39), Турсунов, Андреев, Замышляев, Николаеш.

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