Сильвио Берлускони: Как снова сделать «Милан» великим? Верните клуб мне - Советский спорт
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14 октября 2019 16:17ФутболЛипкин Антон

Сильвио Берлускони: Как снова сделать «Милан» великим? Верните клуб мне

Берлускони владел «Миланом» 30 лет.

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони рассказал, как снова сделать клуб успешным, сообщает Football Italia.

Ранее исполнительный директор «Милана» Иван Газидис заявил, что новые владельцы клуба из компании Elliott Management спасли «россонери» от банкротства и вылета в серию B.

«Есть такие вещи, которые можно говорить только в туалете, предварительно закрыв дверь, – сказал Берлускони, комментируя слова Газидиса. – Что касается того, чтобы снова сделать «Милан» великим, то тут все просто и сложно одновременно. Просто верните клуб Сильвио Берлускони».

Напомним, после семи туров «Милан» набрал девять очков и занимает десятое место в турнирной таблице серии A. На прошлой неделе клуб отправил в отставку главного тренера Марко Джамаоло и назначил на его место Стефано Пиоли.

Берлускони владел «Миланом» 30 лет (1986-2016). За это время клуб восемь раз побеждал в чемпионате Италии и пять раз выиграл Лигу чемпионов.

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