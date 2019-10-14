Санчес повредил связки голеностопа и может пропустить два-три месяца Полузащитнику «Интера» может потребоваться операция.

Полузащитник «Интера» Алексис Санчес пропустит от двух до трех месяцев из-за растяжения связок голеностопа, сообщает Football Italia.

30-летний чилиец получил травму, выступая за национальную команду в товарищеском матче с Колумбией (0:0) на стадионе «Хосе Рико Перес» в Аликанте.

«Все может закончиться операцией, – сказал главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда. – Его клуб «Интер» примет решение. Мы можем потерять его на два-три месяца. Обидно, потому что в «Интере» он снова стал играть и забивать голы, выходил в Лиге чемпионов. Он был доволен и крайне мотивирован».

Напомним, Санчес перешел в «Интер» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

В матче с Колумбией Санчес вышел в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте.