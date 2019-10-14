Дмитрий Булыкин: Многие критикуют Черчесова, но он все делает правильно Сборная России пробилась на Евро-2020.

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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о работе главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Я бы, конечно же, отметил самоотдачу наших футболистов на поле, – приводит Life.ru слова Булыкина. – Это говорит о том, что все заряжены одной целью и в команде хорошая атмосфера. Черчесов смог это сделать, у него получилось объединить команду и болельщиков. Он вновь заставил миллионы людей поверить в сборную России. Некоторые футболисты при нем раскрылись и показывают хороший футбол.

Многие критикуют Черчесова, но, как мы видим, он все делает правильно, и это дает результат».

Напомним, в воскресенье Россия крупно обыграла в гостях Кипр (5:0) и вышла в финальную часть Евро-2020. Дубль в матче сделал полузащитник Денис Черышев, по голу забили полузащитник Магомед Оздоев, форвард Артем Дзюба и полузащитник Александр Головин.

Отметим, что после поражения в стартовом матче квалификации Евро-2020 от Бельгии (1:3) сборная России одержала семь побед подряд.