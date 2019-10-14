Соперник «Зенита» представил нового главного тренера

«Лион» на своем официальном сайте объявил о назначении Руди Гарсия на пост главного тренера клуба. Подробности контракта не разглашаются.
Гарсия известен по работе с «Лиллем», «Ромой» и «Марселем».
Напомним, что «Лион» – соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов. На данный момент клуб занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
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