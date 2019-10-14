Гаскойна обвинили в попытке изнасилования Гаскойн снова в центре скандала.

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Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн предстанет перед судом по обвинению в попытке изнасилования, сообщает The Telegraph.

Инцидент произошел в августе 2018 года в поезде Йорк – Ньюкасл. По словам женщины, чья личность не называется, футболист в состоянии алкогольного опьянения хватал ее за руки и пытался поцеловать. Также потерпевшая подчеркнула, что не знала, кто перед ней находится.

В свою очередь Гаскойн заявил, что женщина жаловалась ему на свою внешность и неудачи в личной жизни, а он просто пытался ее утешать.

Защита потерпевшей намерена доказать суду, что это была именно попытка изнасилования, а не сексуальные домогательства.

Гаскойн известен по выступлениям за «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Лацио». После завершения игровой карьеры он много лет лечился от алкогольной зависимости.