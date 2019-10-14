«Спартак» объявил о назначении Тедеско

«Спартак» на специальной пресс-конференции объявил о назначении 34-летнего Доменико Тедеско на пост главного тренера клуба.
Соглашение рассчитано до 31 мая 2021 года, а зарплата тренера составит два миллиона евро.
Специалист известен по работе с «Шальке», который в сезоне-2017/2018 привел ко второму месту в бундеслиге. Дебют Тедеско состоится 19 октября в домашнем матче с «Рубином».
Тедеско – 30-й главный тренер в истории «Спартака».
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