«Спартак» объявил о назначении Тедеско Тедеско – 30-й главный тренер в истории «Спартака».

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«Спартак» на специальной пресс-конференции объявил о назначении 34-летнего Доменико Тедеско на пост главного тренера клуба.

Соглашение рассчитано до 31 мая 2021 года, а зарплата тренера составит два миллиона евро.

Специалист известен по работе с «Шальке», который в сезоне-2017/2018 привел ко второму месту в бундеслиге. Дебют Тедеско состоится 19 октября в домашнем матче с «Рубином».

Тедеско – 30-й главный тренер в истории «Спартака».