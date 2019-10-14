Томас Цорн: Тедеско не был единственным кандидатом, но был нашим первым выбором Тедеско – 30-й главный тренер в истории «Спартака».

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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подчеркнул, что кандидатуру нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско утверждал совет директоров клуба.

– Тедеско — это моя креатура? Нового тренера мы обсуждали на совете директоров. Это был не единственный кандидат. Но это был наш первый выбор, – приводит слова Цорна Sport24.