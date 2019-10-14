Доменико Тедеско: «Спартак» имеет большой потенциал. Будем идти к целям шаг за шагом Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подчеркнул, что знает о нынешнем положении клуба.

На данный момент красно-белые занимают 12-е место в чемпионате России.

– Прошу извинения за задержку. Были некоторые формальности с клубом «Шальке», которые необходимо было уладить.

Для меня большая честь быть здесь и быть тренером такого клуба, как «Спартак». Заслуги понятны, но мы будем отталкиваться от текущей ситуации. В разговоре с руководством затронули тему, что нам нужно думать не о результатах, а о стабилизации игры. И затем уже будем выходить на ведущие позиции. Клуб имеет большой потенциал. Будем идти к высшим целям шаг за шагом, – приводит слова Тедеско Sport24.ru.